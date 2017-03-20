إغلاق 3 محلات وإتلاف 207 كيلو من المواد الصلبة وتفقد لمحطات الوقود في بقيق ّّ

متابعات _فجر

شنت بلدية بقيق جولات تفتيشية شملت 1460 محلًا، وقامت بإغلاق ثلاثة محال ومخالفة 384، وإنذار 155، وفرض غرامة على 249 محلًا، كما قامت بإتلاف 207 كيلوجرامات من المواد الصلبة و93 لترًا من المواد السائلة.

كانت إدارة صحة البيئة ببلدية المحافظة قد نفذت حملات على مستوى المحافظة والهجر التابعة للبلدية على فترات صباحية ومسائية خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي على المنشآت الصحية والمنشآت التجارية داخل نطاق المحافظة والواقعة على الطرق السريعة وذلك حرصا على سلامة المستهلك.

ومن جانبه قال رئيس بلدية المحافظة د. علي السواط أن الجولات شملت عددا من المنشآت الصحية والتجارية وهدفت الى مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، منوها إلى ان الجولات الرقابية تمت على المطاعم والبوفيهات والبقالات وصالونات الحلاقة، مشيرا الى أنه تمت زيارة (14) صالون حلاقة والكشف عليها وما يتم استخدامه من شفرات حلاقة وكريمات وفوط تنشيف ومدى نظافتها وصلاحية استخدامها، كما تمت أيضا متابعة الباعة المتجولين المخالفين داخل المحافظة وعلى أطراف المدينة وتم اتخاذ الإجراء اللازم ضد المخالفين للأنظمة والتعليمات، حيث بلغت الجولات الميدانية خلال النصف الأول من العام الحالي (750 جولة) لمختلف محال المحافظة.

وأوضح السواط انه انطلقت مؤخرا حملات على محطات الوقود للتأكد من سلامة وصحة الخدمات المقدمة ونظافتها والتأكد من التخلص من النفايات الصلبة والسائلة بالطرق السليمة والتأكد من مرافق الأغذية وسلامة المعروض بها.