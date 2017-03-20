وزارة الدفاع الروسية تنفي إقامة قواعد عسكرية جديدة في سورية

وكالات – فجر

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن روسيا لا تعتزم إقامة قواعد عسكرية جديدة في سورية وذلك بعدما ذكرت وحدات حماية الشعب الكردية السورية أنها أبرمت اتفاقاً مع موسكو لإقامة قاعدة عسكرية جديدة في شمال غرب سوريا.

وقال بيان لوزارة الدفاع “لا توجد خطط لنشر قواعد عسكرية روسية جديدة على الأراضي السورية”، وأضافت الوزارة أن جزءاً من “مركز المصالحة”، الذي تقول روسيا أنه يساعد في التفاوض على اتفاقات محلية لوقف إطلاق النار في سورية، سينقل إلى محافظة حلب بالقرب من عفرين لمنع انتهاكات وقف إطلاق النار.

وكان ريدور خليل المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية قال لرويترز إن قوات روسية وصلت بالفعل إلى منطقة عفرين بشمال غرب سورية مع ناقلات جند وعربات مدرعة في إطار اتفاق تم التوصل إليه أمس الأحد.