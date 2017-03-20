وفاة وإصابة بالاختناق لعاملين سقطا داخل منهل في جدة

متابعات – فجر

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لمدني محافظة جدة من إنقاذ وافد من داخل منهل تابع لمشروع الصرف الصحي وانتشال آخر بعد أن فارق الحياة غرب محافظة جدة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن بلاغ ورد للعمليات الموحدة في تمام الساعة ١٣:٤٨ من ظهر اليوم الاثنين مفاده سقوط شخص بخزان على شارع صاري، وأكد ” أنه تم العثور على عاملين تابعين للمشروع داخل منهل لغرفة تفتيش تابع لمشروع الصرف الصحي على الطريق الفرعي لشارع صاري، كانوا متأثرين بحالة اختناق تم إخراجهم عن طريق فرق الانقاذ وتقديم الاسعافات الأولية ومن خلال الكشف عليهم من قبل الهلال الأحمر تبين وفاة شخص وإصابة آخر بحالة اختناق نقل على الفور إلى المستشفى، وأشار العقيد سرحان إلى أن المعلومات الأولية التي دونت من قبل المحققين في موقع الحادث تفيد بأن أحد العمال نزل بغرض اختبار أعمال الضخ من الفرعي إلى الرئيسي وبسبب الغازات المنبعثة داخل المنهل أصيب بحالة اختناق، وفي هذه الأثناء قام زميل له كان على شرفة المنهل التي يقدر قطرها ب ٦٠سم بالنزول لإنقاذ زميله المصاب بحالات الاختناق على عمق يصل إلى ٣.٥م إلا أنه لم يتمكن بعد أن تعرض لإصابة وتأثر بحالة اختناق وبقي داخل المنهل حتى وصول فرق الإنقاذ التي تمكنت من إخراجه وإسعافه من قبل فرق الهلال الأحمر ونقله إلى المستشفى بينما توفى الآخر بسبب الاختناق في موقع الحادث ونقل عن طريق الجهات المختصة.