1302 حالة بسبب موجة الغبار تتلقاهم مستشفيات الرياض

متابعات – فجر

استقبلت مستشفيات منطقة الرياض التابعة لصحة الرياض قرابة 1302 حاله طارئة؛ جراء استنشاق الغبار والأتربة المتطايرة نتيجة العاصفة الترابية التي اجتاحت منطقة الرياض منذ ظهر يوم أمس الأحد.

وذكر مدير إدارة العلاقات والإعلام الصحي بصحة الرياض، سعد بن مسفر القحطاني: “إن جميع مستشفيات المنطقة كانت على هبة الاستعداد في أقسام الطوارئ لاستقبال الحالات المتضررة من العاصفة الترابية وذالك في ضل متابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري لاستقبال الحالات الطارئة التي تعرضت لمتاعب ومشكلات صحية جراء الغبار وكان مستشفى الإيمان له النصيب الأكبر في استقبال الحالات حيث بلغ عدد الحالات التي تم استقبالها 250 حالة حتى إعداد الخبر كما استقبلت مستشفيات المناطق الطرفية 437 حالة وتم التدخل السريع من قبل الكادر الطبي وإعطائهم العلاج اللازم في مثل هذه الحالات.

وأكد “القحطاني” أن سيتواصل الاستعداد الكامل في جميع أقسام الطوارئ بمستشفيات الرياض؛ لاستقبال أي حالات أخرى خلال الـ 48 ساعة المقبلة”.

كما دعى جميع مرضى الربو والجهاز التنفسي إلى الحذر من استنشاق الغبار أو التعرض لتيارات هوائية حاملة للأتربة الخفيفة؛ لتجنب أي مضاعفات صحية والحرص على لبس الكمام خارج المنازل لتجنب ذرات الغبار العالقة.