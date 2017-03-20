الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخاً حوثيا قبالة جازان

الرياض – فجر
اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، الجمعة، صاروخا أطلقته الميليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان، وقد تم اعتراض الصاروخ وتدميره بدون أي أضرار.
وقد بادرت قوات التحالف الجوية في الحال لاستهداف موقع إطلاق الصاروخ.
الرياض – فجر
اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، الجمعة، صاروخا أطلقته الميليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان، وقد تم اعتراض الصاروخ وتدميره بدون أي أضرار.
وقد بادرت قوات التحالف الجوية في الحال لاستهداف موقع إطلاق الصاروخ.
جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها