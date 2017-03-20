شرطة الرياض تضبط سيارة مسروقة يستقلها شخصان بمحافظة المزاحمية

الرياض – فجر

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد “فواز بن جميل الميمان”, أنه استمراراً لجهود شرطة المنطقه في مكافحة الجرائم بكافة أنواعها، فقد تمكنت دوريات الأمن بمحافظة المزاحمية من تحقيق الاشتباه في مركبة نوع جيب لكزس موديل 2016 يستقلها شخصان و عند محاولة استيقافهما فرا هاربين لمنطقة صحراوية، وبمتابعتهما و التعامل معهما وفق ما يقتضيه الموقف من حزم اسفرت الجهود – بفضل من الله تعالى – عن ضبطهما ( مواطنين / في العقد الثالث من العمر ) و بالرجوع للحاسب الآلي اتضح أن المركبة عائدة ملكيتها لإحدى شركات التأجير في العاصمة الرياض و مسجل عليها بلاغ سرقة سابق, و بسماع اقوالهما المبدئية أقرا بسرقتها وتغيير لوحاتها الاصلية بقصد التمويه.

جرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص للتوسع في التحقيق معهما في القضايا المقيده ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.