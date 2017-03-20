الفرج والمسيليم يغيبان عن تمارين الأخضر

متابعات – فجر :

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الاثنين برنامجه التدريبي بحصة تدريبية مسائية على الملعب الوطني ببانكوك ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمواجهة منتخب تايلاند في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.

حيث بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء باستخدام الأقماع بعدها تمرين التمرير ليشرع بعدها المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك بتطبيق تمرين تكتيكي عمد فيه على اللعب في المساحات الضيقة بعدها أجرى مناورة تكتيكية طبق معها عدداً من الجمل الفنية واختتمت الحصة التدريبية بتمرين الكرات الثابتة من اتجاهات متنوعة نحو المرمى.

على صعيد متصل اراح الجهاز الفني والطبي اللاعب ياسر المسيليم واللاعب سلمان الفرج عن الحصة التدريبية لشعورهما ببعض الألم. هذا وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عادل عزت.

ويجري المنتخب السعودي مساء غداً الثلاثاء حصة تدريباته على الملعب الوطني ببانكوك عند الساعة السابعة مساءً.

وتحدث حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وليد عبدالله عن مواجهة منتخب تايلاند في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م وقال:” مواجهة تمثل لنا أهمية كبيرة في مشوانا لذلك نرعي هذه المواجهة أهمية كبيرة من جميع النواحي فنقاطها ستساهم في تحقيق الهدف.

وأضاف وليد عبدالله:” الجميع على قدر المسؤولية والجميع يشعر بأهمية المرحلة لذلك سنكون حاضرين بشكل مثالي يكفل لنا حصد النقاط مع عدم إغفالنا لقوة المنتخب المنافس فالجميع شاهد ما قدمه في الدور الأول. واختتم وليد عبدالله حديثه بقوله:” سنبذل قصارى جهدنا من أجل العودة لأرض الوطن بنقاط المواجهة كاملة”.

وتحدث لاعب خط وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبدالمجيد الرويلي عن مواجهة منتخب تايلاند في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م وقال:” جاهزون بإذن الله لهذه المواجهة الهامة التي تأتي مع بداية الدور الثاني وبلا شك بأننا نسعى لتعزيز صدارتنا من أجل تحقيق الهدف كما أننا ندرك بأن المواجهة لن تكون سهله كونها على أرض المنافس وبين جماهيره وكذلك أمام منتخب متطور لكننا استغلينا الفترة الماضية من أجل نكون جاهزون وقادرين على التغلب على جميع الظروف. وأضاف الرويلي قائلاً: الحمد لله المعنويات عالية والجميع على استعدادا كبير من أجل العودة بنقاط هذه المواجهة.