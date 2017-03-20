اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض العرض المقدم من مركز الإنجاز والتدخل السريع

واس – فجر :

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً اليوم في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن ضمنها العرض المقدم من مركز الإنجاز والتدخل السريع حول تقرير مبادرات برنامج التحول الوطني وتحديات التنفيذ .

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية حول الخطة الاستراتيجية وبرنامج التحول المعجل ، الذي يتضمن الرؤى والتوجهات ومساهمة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في الاقتصاد الوطني إضافة إلى مؤشرات الأداء والمستهدفات وخطة الحوكمة ، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة .