برئاسة مدير الأمن العام… اللجنة الأمنية بالحج تعقد اجتماعها الأول بمقر الأمن العام بالرياض

الرياض – فجر:

رأس معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج رئيس اللجنة الأمنية بالحج الاجتماع الاول لإعضاء اللجنة الامنية بالحج لهذا العام، وبحضور قائد قوات الطوارىء الخاصة الفريق خالد بن قرار الحربي، الذي عقد بمقر الأمن العام بالرياض بعد ظهر هذا اليوم الاثنين 21/6/1438هـ ، وبحضور مدراء وقادة وممثلي القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية وأعضاء اللجنة .

وفي بداية الاجتماع نقل ” المحرج ” للمجتمعين تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا – حفظه الله -، مؤكداً على أهمية المضي قدماً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتوفير الأمن والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، وقال :” إن ما تنعم به بلادنا من أمن واستقرار وتميز، على صعيدي التنمية والتطوير في كل المجالات، يأتي في المقام الأول بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود الذي تقدمه هذه القيادة ” .

كما أشار أثناء الاجتماع إلى أهمية الاستعدادات المبكرة التي تبذل من الأمن العام ممثلة في قيادة قوات أمن الحج ؛ ليكون موسم الحج ناجحاً بمراحله كافة، مشيداً بالخطوات التي يجري العمل عليها لتضمينها في خطط هذا العام .

وناقش الإجتماع عدداً من الجوانب الأمنية والتنظيمية التي تسهم في نجاح موسم الحج والعمرة .