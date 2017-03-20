لجنة حي الوادي تنظم لقاء ” التطوع ورؤية 2030″

أحمد الزعاقي – فجر :

بحضور عدد من الشخصيات الإعلامية والمشاهير وبمشاركة من الباحثين والأكاديميين والفرق التطوعية تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الوادي بالرياض بعد صلاة مغرب اليوم مباشرة لقاءً بعنوان ” التطوع ورؤية 2030 وذلك بحضور وتشريف معالي الدكتور/ علي بن إبراهيم النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقا.

وأكد المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الوادي الأستاذ أحمد العجاجي بأن الهدف من عقد هذا اللقاء هو لفت الأنظار إلى التطوع وإبراز أهميته في تحقيق رؤية 2030 وأنه رافد من روافد البناء والنهضة في بلادنا المباركة ، مبيناً أن هذا اللقاء عقد بعد استشعار اللجنة بدورها في التعريف بأهمية التطوع وتوجيه طاقات وجهود الفرق التطوعية نحو العمل المؤسسي المبني على التخطيط المدروس بعيداً عن العشوائية والفردية.

وأضاف العجاجي: أن هذا اللقاء برعاية تنظيمية من مركز رؤية للعمل التطوعي بقيادة الأستاذ سلمان بن عبدالله البريدي وبمشاركة أكثر من 12 فرقة تطوعية بأجنحة تعريفية تبدأ بعد صلاة العصر مباشرة.

وقال المشرف العام على هذا اللقاء الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد المرزوق: أنه سيدير اللقاء المستشار والمدرب الإعلامي علي الموينع رئيس اللجنة العلمية للقاء ، وسيتم النقاش في هذا اللقاء من جانب الديني الداعية خلوفه الأحمري والجانب الإعلامي المدرب الإعلامي فهد الفهيد وجانب الجودة والتميز المؤسسي الدكتور محمد المطيري وجانب التطوع والرؤية 2030م الأستاذ أدهم قاري مدير الإدارة العامة للتطوع والمشاركة المجتمعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبعد صلاة العشاء يقام حفل التكريم للمشاركين بتقديم كبير المذيعين الإعلامي سليمان السالم وذلك على شرف معالي الدكتور/ علي بن إبراهيم النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقا.

وفي ختام حديثه – وجه المرزوق الدعوة عامة لحضور هذا اللقاء متمنياً من الله العلي القدير أن يسهم هذا اللقاء في خلق فرص تطوعية في وطننا الحبيب ونوه على أن الدعوة عامة للرجال فقط.