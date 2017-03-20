نوكيا تطلق هاتفها Nokia 3 الجديد مايو المقبل

متابعات – فجر :

تعتزم شركة نوكيا طرح هاتفها الجديد مايو المقبل، بعد أن حصل هاتف Nokia 3 على ترخيص لجنة الاتصالات الأمريكية FCC، و من المنتظر أن يتم إطلاقه في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا خلال الربع المقبل من العام الجارى خلال شهر مايو على أفضل تقدير.

ومن المنتظر أن يأتي الهاتف بسعر 150 دولاراً أمريكياً، ويعد الهاتف متاحاً للحجز المسبق في ألمانيا وهولندا، في حين أن وصوله للجنة الاتصالات الأمريكية لا يعنى بالضرورة أن يتم إطلاقه في الولايات المتحدة بالفعل.

ومن المنتظر أن يوفر هاتف نوكيا 3 زجاج Gorilla Glass لشاشته الـ 5 بوصات، والتي تأتي بدقة عرض 720×1280 HD، مع وجود معالج MediaTek MT6737، وذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 16 جيجا بايت يمكن زيادتها.

أما فيما يتعلق بالكاميرا فهو يوفر كاميرا رئيسية 8 ميجا بيكسل، مع بطارية 2650 mAh ويعمل بنظام التشغيل أندرويد نوجا 7.0 المثبت مسبقاً، بالإضافة إلى دعم شبكات اتصال الجيل الرابع، وشبكات VoLTE مع مستشعر بصمة إصبع، وميزة NFC بالإضافة إلى أربعة خيارات لونية بما في ذلك الأبيض والأسود والأزرق والنحاسي”.