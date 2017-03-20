إزالة آثار “العاصفة مدار” داخل الحرم النبوي الشريف

متابعات – فجر :

ضاعفت الإدارات الميدانية بوكالة المسجد النبوي أعمال النظافة داخل الحرم الشريف والساحات والمرافق عقب موجة ” العاصفة مدار “.

وذكر مدير إدارة النظافة والسجاد سعود العوفي أن إدارته تعمل على تشغيل خطط الحالات الخاصة والطارئة في مثل هذه الأجواء وفي أيام المواسم ووقت سقوط الأمطار، وذلك وفق برامج زمنية ودورية يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها، ومنها تكثيف غسيل الأرضيات والسجاد والممرات , والسطح والساحات , بواسطة مكائن غسيل خاصة ومزوده بمواد النظافة اللازمة والمعطرة، إضافة إلى أعمال تنظيف قواعد الأعمدة, وجميع الأجزاء المعمارية الداخلية والخارجية, وتلميع النحاسيات، والمقتنيات.

ونوه العوفي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ د. عبدالرحمن السديس في خدمة المسجد النبوي وكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – والعناية بالزوار والمصلين.