إغلاق 24 منشأة بحي بدر بالرياض لمخالفة شروط السلامة

متابعات – فجر

نفذت الإدارة العامة لدفاع المدني بمدينة الرياض وبمشاركة البلدية والكهرباء حملة للسلامة الوقائية على المنشآت الصناعية والتجارية والمستودعات بحي بدر، وذلك للتأكد من انضباط تلك المنشآت في تنفيذ متطلبات وشروط السلامة، وتنفيذ اللوائح والأنظمة وتحقيق درجة الأمان للعاملين بها و لمرتاديها.

وبلغ عدد المنشآت التي أغلقت بسبب مخالفات وخطورة حالة تستلزم الإغلاق 24 موقعاً وذلك في اليوم الأول، وتنوعت المخالفات التي ضبطت بالمواقع ما بين التمديدات العشوائية لكيابل الكهرباء داخل المنشأة، والتخزين العشوائي للمواد الأولية والبضائع، وكذلك استغلال المنشأة للسكن واستخدام غاز الطبخ.