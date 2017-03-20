استمرار غضب آريين روبن وأنشيلوتي يعلق

متابعات-فجر:

قلل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونخ من تصرف نجمه الهولندي آريين روبن بعد أن أظهر غضبه بسبب استبداله في مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ يوم أمس الأحد.

وقام المدرب الإيطالي باستبدال روبن في الدقيقة 85 ودفع بريناتو سانشيز، لكن النجم الهولندي لم يتقبل هذا القرار وظهرت ملامح الغضب على وجهه كما رفض مصافحة مدربه.

ويرى أنشيلوتي أن غضب اللاعب عند استبداله أمر طبيعي، مشيراً إلى أنه كان يشعر بنفس الشعور عندما كان يتم استبداله وهو لاعباً.

وقال كارليتو في تصريحات لوسائل الإعلام “عندما كان يتم استبدالي وأنا لاعب، لم أكن سعيداً على الإطلاق، لا توجد مشاكل في هذا الأمر”.