مدير مطار الملك خالد الدولي يدشن صالة لخدمة ورعاية ذوي الإعاقة مجانا

متابعات -فجر

دشن مدير عام مطار الملك خالد الدولي الاستاذ عبدالعزيز ابو حربة الصالة المخصصة لخدمة ذوي الاعاقة وعيادة مختصة لرعايتهم طبيا ، والتى تم تجهيزها من قبل المركز التشيكي للعلاج الطبيعي في صالات المغادرة الدولية وقد حضر حفل الافتتاح صاحبة السمو الاميرة سميرة الفيصل رئيسة جمعية التوحد والفصام وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال ونخبة من الإعلاميين .

حيث اكد مدير مطار الملك خالد الدولي الاستاذ عبد العزيز ابو حربة أن مطار الملك خالد الدولي بالرياض اصبح صديق لذوي الاعاقه وهو الاول من نوعه على مستوى مطارات المملكه حيث تم افتتاح صاله خاصه لذوي الاحتياجات الخاصه واسرهم وعياده طبيه متكامله لذوي الاعاقه مجانا مشيرا الى أن مطار الملك خالد الدولي اصبح ايضا لوحه توعويه للسلوكيات بالتعامل مع مختلف ذوي الاحتياجات الخاصة على اعمده الصاله وامام بوابات السفر وكذلك ايضا لاول مره من نوعها على مستوى مطارات المملكه والخليج النداء الفوري بلغه الاشاره

من جانبه اوضح الاستاذ سلمان الدعجاني رئيس مجلس ادارة مركز التشكيك للعلاج الطبيعي ذكر فيها لا شك أن المعاناة التي يواجهها المعاقين بكافة فئاتهم في جميع المطارات العربية وبما فيها السعودية لا تنتهي وبما أنني ممن تعايش مع هذه المعاناة فكان لا بد أن يكون لها حل، لذا قررنا في برنامج صديق أن تتحول المملكة العربية السعودية إلى دولة صديقة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وكانت الإنطلاقة من مطار الملك خالد الدولي الرياض ولعدم وجود رعاية طبية تهتم بذوي الإحتياجات الخاصة المسافرين خاصة الحالات الصعبة مثل الشلل الرباعي والجلطات الدماغية … الخ، وكان الهدف الأول لنا هو تجهيز صالة رعاية خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تُقدم خدمة رعاية وضيافة على مدار الساعة ومجاناً ودورات مياه خاصة أيضاً مجهزة لذوي الإحتياجات الخاصة وهذا ما تم.

ولما يعانيه أيضاً من ذوي الإحتياجات الخاصة السمعية من عدم تواصل وعدم وجود مترجمين لغة إشارة كان لابد من إيجاد حلول لهم من خلال شاشات خاصة تَبثُ على مدار االساعة ترجمة لغة الإشارة مع كل نداء فورياً، وليكون مطار الملك خالد الدولي صديق للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة

أو أي منشأة آخرى فلا بد أن يعرفوا كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة يكسبوا ثقتهم والأن تم تحُويل مطار الملك خالد الدولي إلى لوحة توعوية يتعلم منها المسافر والموظف كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإحتياجاتالخاصة

من جانبه قدمت سمو الأميرة سميرة الفيصل رئيسة جمعية اسر مرضى التوحد وجمعية مرضى الفصام .شكرها الشيخ سلمان الدعجاني مدير المركز السعودي التشيكي على دعمه ومبادراته لذوى الاحتياجات الخاصة والتى تكللت اليوم بافتتاح صالة ذوي الإحتياجات الخاصة بمطار الملك خالد الدولي .وقالت الاميرة الفيصل ان الخطوط السعودية كان لها مبادرة تقديم الوجبات لذوى التوحد حيث حصلت بموجبه على الميدالية الفضية الوجبة الخالية من الكازين والبلوتين. ولكن لاتزال خدمات لم تفعل حتى الان.وأضافت الفيصل ان الخدمات المقدمة لذوى الإحتياجات الخاصة تختلف كثيرا عن ما يقدم لمرضى التوحد والفصام اذا يحتاج المصابون بهذا المرض إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع هذه الحالات .وتهيئة مكان يكون مناسبا لهم.

ثم قام الجميع بالاطلاع على الصالة التي تم تجهيزها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تم تجهيزها بإجهزة طبية وكادر طبي يعمل على مدار ال24 ساعة يستقبل ذوي الإحتياجات الخاصة يحتاجون رعاية طبية خلال انتظارهم لرحلاتهم.

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