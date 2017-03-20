شرطة الرياض تكشف ملابسات القبض على لصوص المجوهرات بالمزاحمية

متابعات _فجر

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه استمرار لجهود شرطة المنطقة في مكافحة جرائم السرقات، فقد رصدت الأجهزة المختصة بشرطة المنطقة بلاغ احد المواطنين مفاده عن تعرضه للسرقة بمحافظة المزاحمية حيث قام الجناة بالاستيلاء على مبلغ ” 518000 ” ريال وكمية من المجوهرات تعود ملكيتها للمبلغ.

وفور تلقي دوريات امن محافظة المزاحمية البلاغ قامت بعدد من الأجراءات حيث عمدت لإجراء مسح ميداني شامل للموقع والمواقع المجاورة واقامت عدداً من نقاط التفتيش الميدانية بعد اقفال جميع المداخل والمخارج، وبفضل من الله تمكنت احد الفرق من تحديد الاشتباه في مركبة من نوع جيب يستقلها ثلاثة أشخاص سعوديي الجنسية وحال استيقافها ترجل احد المتهمين محاولا الهرب حيث تمت متابعته والسيطرة عليه دون حدوث أي اصابات ولله الحمد و بتفتيش الاشخاص والمركبة عثر بحوزتهم على سبائك ذهب تعود ملكيتها للمبلع وسلاح ناري نوع مسدس ربع وطلقات حية وعدد من اجهزة الهاتف الجوال . وبسماع اقوالهم مبدئيا اقروا بما نسب اليهم متبادلين الادوار فيما بينهم.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واحالتهم لمركز الشرطة المختص واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهما حسب الاختصاص .