التأمينات الاجتماعية تدعو مستفيديها للتأكد من وجود مستحقات تأمينية لهم

متابعات _فجر

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشتركين السعوديين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتركوا العمل وبلغوا سن الستين أو من كان عاجزاً أو أفراد عائلات من توفي منهم للتأكد من وجود مستحقات تأمينية لم يتقدموا بطلب صرفها.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله بن محمد العبدالجبار ،أن المؤسسة استنفذت مختلف الوسائل للتواصل معهم وتعذر العثور على عناوينهم سواء من الجهات ذات العلاقة أو من خلال جهات عملهم السابقة.

وأكد العبدالجبار أنه حرصاً من المؤسسة على ايصال الحقوق التأمينية بأسرع وقت وبأيسر الطرق و تأكيداً للجهود التوعوية المستمرة التي تقوم بها المؤسسة وإسهاماتها المختلفة في نشر الوعي التأميني، فقد قامت المؤسسة مؤخراً بإطلاق حملة توعوية تهدف إلى الوصول إلى المستفيدين أو أفراد عائلاتهم الذين لم يتقدموا بطلب صرف تلك المستحقات، وذلك عبر العديد من الوسائل الاعلانية كالإذاعة، ولوحات الطرق، ووسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة الى قيامها بإنشاء جناح مخصص للحملة في المجمعات التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام.

وبين أن المؤسسة وفرت لعملائها خدمة للاستعلام عن أسماء من لهم مستحقات تأمينية ولم يتقدموا بطلب الصرف من خلال موقعها الإلكتروني (www.gosi.gov.sa) تحت رابط ( الاستعلام عن مستحقات تأمينية ) بعدة خيارات للبحث سواء بالاسم الرباعي أو رقم الهوية الوطنية أو الحفيظة أو رقم الاشتراك في التأمينات ودعى من لهم مستحقات من مستفيدين أو ورثتهم مراجعة أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة لاستكمال صرف تلك المستحقات بعد التأكد من وجود اسماءهم ضمن قائمة المستفيدين.

يذكر أن المعاشات التي تصرفها المؤسسة شهرياً حتى شهر يناير 2017م تجاوزت (1.500.000) ريال يستفيد منها أكثر من (343.000) ألف مستفيد.