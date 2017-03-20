استقبال حادث و100 حالة تنفسية بسبب موجة «الغبار» بمستشفى عفيف

متابعات _فجر

شهدت طواريء مستشفى عفيف العام، ارتفاعاً في عدد الحالات المتأثرة بموجة الغبار “مدار” التي شهدتها المحافظة منذ ساعات صباح يوم أمس، حيث سجلت أكثر من 100 حالة مرضية تنفسية وحالة إغماء واحدة.

ومن ناحيته أكد مدير مستشفى عفيف الأخصائي عايض العصيمي، أن قسم الإسعاف والطواريء سجل أكثر من 100 حالة مرضية تنفسية وحالة إغماء واحدة لمقيم سوري بسبب موجة الغبار، واستقبل قسم الطواريء حادث مروري نتج عنه إصابة قائد مركبة بإصابات متوسطة، مبيناً أن جميعهم تلقوا العلاج اللازم.

ووجه“العصيمي” الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات الطبية الوقائية للتعامل مع مثل هذه الأجواء، وخصوصاً لمن يعانون من أمراض الحساسية الصدرية والأطفال، مؤكدا أن المستشفى ومراكز الرعاية الصحية مازالت في كامل جاهزيتها تنفيذاً لتوجيهات مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة والوزارة.