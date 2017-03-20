إعلان قيام المجلس الاقتصادي للأحزاب السياسية الإفريقية وانتخاب تونس لرئاسته

واس -فجر

اختتمت بتونس يوم الأحد أعمال المؤتمر التأسيسي للمجلس الاقتصادي للأحزاب السياسية الإفريقية بإعلان قيام المجلس وانتخاب تونس لرئاسته.

كما تم وفق البيان الختامي للمجلس، المصادقة على لائحة تأسيس المجلس الاقتصادي ليكون مقره تونس إلى جانب انتخاب أعضاء مكتبه التنفيذي.

وكان المؤتمر التأسيسي للمجلس الاقتصادي لمجلس الأحزاب السياسية الإفريقية انطلق أمس السبت بدعوة من حركة النهضة, وشاركت في جلسته الافتتاحية وفود أحزاب سياسية إفريقية ورجال أعمال من تونس ودول إفريقية أخرى.

ويتولى المجلس الاقتصادي لمجلس الأحزاب السياسية التعريف باقتصاديات البلدان الإفريقية المختلفة وتكثيف الحملات التوعوية وحشد رجال الأعمال والمستثمرين، من خلال تنظيم ورش عمل تسلط الضوء على فرص الاستثمار وقوانينها في مختلف هذه البلدان.

Share 0 Share