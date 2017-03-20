“الداخلية” تعلن إحباط محاولات زرع ألغام أرضية وتهريب أسلحة ومخدرات

واس-فجر :

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار مهام قوات حرس الحدود للمحافظة على حدود المملكة وتأمينها من أي تهديدات أمنية، تمكن رجال حرس الحدود في الحد الجنوبي خلال الفترة من 11 / 6 / 1438هـ وحتى 19 / 6 / 1438هـ من إحباط عدة محاولات لزرع ألغام أرضية وتهريب أسلحة وذخيرة وأكثر من نصف طن من الحشيش المخدر والقبض على المتورطين فيها وذلك بعد رصد محاولات المهربين لتجاوز الحدود ودخول المملكة.

وكشف المتحث الأمني عن القبض على 30 مهرباً ، منهم 19 أثيوبيا، و7 يمنيين، و3 سعوديين ، وشخص مجهول الهوية، موضحا أنه تم ضبط 1265 متسللاً بينهم 847 يمنياً، و309 أثيوبيين ، و16 صومالياً.

ولفت إلى أنه نتج عن تبادل إطلاق النار مع المهربين مقتل 3 وإصابة 2 آخرين، وضبط بحوزتهم 8 ألغام عسكرية أرضية ، و23 قطعة سلاح مختلفة ، و32160 طلقة حية ، و607 كيلو جرامات من مادة الحشيش، مؤكدا أنه لم يتعرض أحد من رجال الأمن لأي أَذًى.

وأضاف: “وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأنه وفي ظل ما تشهده حدود المملكة مع اليمن الشقيق من تهديدات أمنية ، ومحاولات العناصر الإرهابية للاعتداء على المراكز الحدودية ، والتسلل لزرع الألغام الأرضية ، وتهريب المتفجرات والأسلحة والمخدرات ، وما تمثله العناصر المتورطة في ذلك من تهديد مباشر لسلامة وأرواح رجال الأمن وزملائهم من القوات العسكرية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم في الذود عن الوطن ، فإن قوات حرس الحدود لن تتهاون مع كل من يتم رصده متجاوزاً حدود المملكة إلى داخلها ، وسيباشرون في تنفيذ التعليمات باستيقاف كل من يرفض الامتثال لنداءات وتعليمات رجال الأمن بالقوة الجبرية”.