“محمد بن راشد” يعلن تأسيس مجلس السعادة العالمي

متابعات-فجر :

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، إطلاق مجلس السعادة العالمي بالتزامن مع احتفاء العالم باليوم الدولي للسعادة يوم 20 مارس، ليكون الأول من نوعه، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال الشيخ محمد بن راشد إن “العالم بحاجة ماسة إلى تبني مقاربة جديدة لتحقيق السعادة تقوم على التعاون والبحث عن القواسم المشتركة ونقاط التوافق”.

وذكر أن “تعاظم التحديات وتسارع وتيرة التحولات والتغيرات على الساحة العالمية، تتطلب من صناع القرار تبني سياسات ومقاربات تفتح نوافذ أمل للناس، ولعل احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للسعادة، يتحول إلى رسالة للعالم للبحث عن آليات جديدة تحقق الخير للشعوب”.

وأضاف أن “دولة الإمارات بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.. تؤمن بأن دور الحكومات تحقيق السعادة لشعوبها، عبر تمكينها من اختيار الأدوات والوسائل وتوفير بيئة حاضنة لآمال وطموحات وأحلام الناس، تدعمهم في بحثهم عما يحقق سعادتهم، لإدراكنا أن دور الحكومات يصبح أكثر عمقاً وتأثيراً عندما تضع تحقيق السعادة هدفاً أسمى”.

ويأتي تشكيل مجلس السعادة العالمي نتيجة رئيسية لحوار السعادة الذي عقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات التي عقدت دورتها الخامسة في فبراير الماضي.

واعتبر الشيخ محمد بن راشد أن “السعادة عدوى محمودة… نريد لشعوب العالم أن يتأثروا بها لينعموا بالخير، ما يتطلب تغييراً ملموساً في ثقافة العمل الحكومي… نريد ترجمة فعلية لأهداف المنظمات الدولية التي تشترك جميعاً في هدف عام يتمثل في تعزيز الإيجابية والحفاظ على عالم أكثر استدامة، وتحقيق الخير للإنسان”.

ويهدف المجلس إلى مساعدة الحكومات على تبني مفاهيم السعادة في خططها واستراتيجياتها وأجندات عملها، للارتقاء بمستويات حياة الشعوب ويساعدها على تجاوز تحديات المستقبل، ويشكل جهة استشارية تضم نخبة من العلماء والخبراء العالميين والمسؤولين الدوليين.

وينضوي تحت إطار المجلس 6 مجالس فرعية هي: مجلس السعادة والصحة ومجلس السعادة والتعليم ومجلس السعادة الشخصية ومجلس السعادة في بيئة العمل ومجلس قياس السعادة ومجلس المدن السعيدة.

وسيعمل المجلس على إطلاق تقرير عالمي سنوي للسعادة، خلال القمة العالمية للحكومات، يلقي الضوء على أفضل الممارسات الدولية في تبني السعادة، ويحتفي بأفضل الإنجازات الحكومية في هذا المجال، ويسلط الضوء على التجارب الملهمة حول العالم.

ويجتمع المجلس مرتين سنوياً، مرة ضمن أعمال الحوار العالمي للسعادة في القمة العالمية للحكومات، والثانية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما تعمل شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة بتقديم الدعم الإداري للمجلس.