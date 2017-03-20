تطبيق “Friendly” يجمع مزايا فيس بوك و مسنجر معاً

متابعات-فجر :

أصبح تطبيق Friendly أنه لن يكون هناك حاجة لتثبيت تطبيق مسنجر بشكل منفصل للدردشة مع أصدقائك على فيس بوك.

حيث يدمج التطبيق بين تطبيق فيس بوك الأساسي إلى جانب تطبيق مسنجر للدردشة في آن واحد، هذا بخلاف العديد من المزايا الأخرى.

فالتطبيق يتيح تنزيل فيديوهات فيس بوك وكذلك الصور وحفظها على جهازك بكل بساطة، كما يدعم التطبيق ميزة حجب إعلانات فيس بوك أثناء التصفح إلى جانب كونه أقل استهلاكاً للبطارية من التطبيق الرسمي.

ويتميز التطبيق بدعمه لإمكانية تخصيص خلاصة الأخبار news feed عبر فلترة كلمات مفتاحية معينة أو فرز الخلاصة بحسب الأحدث.

ويدعم التطبيق، الذي يمتاز بحجمه الخفيف وتصميمه الأنيق، إمكانية التنقل بين حسابات متعددة على فيس بوك بكل سهولة.