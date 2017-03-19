“برشلونة” يفوز على “فالنسيا” برباعية في الدوري الإسباني

متابعات-فجر :

حقق برشلونة الفوز على فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة أقيمت ضمن الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإسباني. وتقدم فالنسيا في النتيجة عن طريق إلياكيم مانجالا في الدقيقة 29، قبل أن يعادل لويس سواريز النتيجة في الدقيقة 365، قبل أن تشهد أخر دقيقتين من الشوط إثارة كبيرة بتسجيل هدفين. وحصل برشلونة على ركلة جزاء تسببت بهدف التقدم عن طريق ليونيل ميسي وطرد مانجالا في الدقيقتين 44 و45 ، قبل أن يعادل منير الحدادي لفالنسيا بعد أقل من دقيقة. وسيطر برشلونة على مجريات الشوط الثاني الذي شهد تسجيل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة، قبل أن يختم آندريه جوميز الرباعية بهدف في الدقيقة 89. ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 63 في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 30 في المركز الرابع عشر.