“الأرصاد” تحذر من عواصف رملية وهطول أمطار رعدية على المنطقة الشرقية

واس-فجر :

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في بيان لها اليوم عن حالة الطقس، انحصار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار غداً -بمشيئة الله- والتي قد تصل سرعتها إلى 55 كيلو متراً في الساعة مع تدني في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كيلو متر على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والقصيم،والرياض، والشرقية .

وأوضح الناطق الرسمي بالهيئة حسين بن محمد القحطاني أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على شمال ووسط وشرق المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية قد تكون غزيرة على المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أنه بالنسبة لمحافظة جدة قد تأثرت صباح اليوم برياح سطحية مثيرة للأتربة لكنها الأقل تأثراً من المناطق الأخرى .