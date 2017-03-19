“الهلال الأحمر” بالشرقية ترفع استعدادها لمواجهة التقلبات الجوية

متابعات-فجر :

رفعت هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية استعدادتها لمواجهة التقلبات الجوية، حيث أشارت التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار على المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأن غرف عمليات هيئة الهلال الأحمر 997 وجميع مراكز الإسعاف والفرق الإسعافيه وفرق الإسعاف المتقدم والقيادات الميدانية بالمنطقة الشرقية على أتم الاستعداد على مدار الساعة لمواجهة الحوادث المختلفة وما قد ينتج عنها من إصابات لا سمح الله.

وأضاف الغامدي بانه تم تجهيز اكثر من ٥٠ متطوع يحملون تخصصات طب وطلاب طب طواري وطلاب امتياز للمشاركة مع الفرق الإسعافية او الجهات ذات العلاقة متى طلب منهم .

واشار الغامدي، على جميع الاخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة والاتصال على 997 في حالة أي طاري لا سمح الله مع أتباع إرشادات السلامة.