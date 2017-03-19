اليمن.. ضبط شحنة أسلحة مهربة للحوثيين في محافظة “المهرة”

متابعات-فجر :

أفادت مصادر عسكرية الأحد، أن نقطة تابعة للجيش الوطني تمكنت من ضبط شحنة أسلحة في محافظة المهرة شرق اليمن.

وقالت المصادر، إن الشحنة التي تم ضبطها في نقطة اللواء 123 في منطقة “حات” بالمهرة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي وصالح ومتجهة إلى محافظة صنعاء حسب ماتوصل له فريق التحقيق التابع للجيش الوطني.

وأوضحت المصادر أن الأسلحة دخلت عبر منفذ شحن الحدودي مع دولة عمان.

ويعتبر منفذ شحن الحدودي المنفذ البري الذي يستخدمه الحوثيون وصالح في تهريب السلاح في ضل غياب تام للسلطات الشرعية في محافظة المهرة.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم بها ضبط شحنة أسلحة قادمة من دولة عمان.