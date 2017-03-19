“الجيش الجزائري” يدمر 15 مخبأ للإرهابيين غرب البلاد

متابعات-فجر :

أعلن الجيش الجزائري اليوم الأحد عن تدمير 15 مخبأ كانت تستخدمها عناصر إرهابية في عين الدفلى غربي الجزائر.

وذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية، اليوم، أن قوات الجيش أوقفت، عنصراً كان يقدم دعماً للجماعات الإرهابية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية: “في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود في تلمسان كمية تقدر بـ 100 كيلوغرام من الكيف المعالج و2800 لتر من الوقود”.

وذكر البيان أن “وحدات حرس الشواطئ أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ41 شخصاً، كانوا على متن قوارب متهالكة”.

ويشن الجيش الجزائري منذ أكتوبر 2015حرباً على الجماعات المتطرفة للقضاء عليها، وفق خطة “اجتثاث الإرهاب” التي أعلنها قائد أركان الجيش، قايد أحمد صالح.

وقال الجيش الجزائري إنه قتل واعتقل 42 إرهابياً منذ بداية يناير الماضي، بينهم 14 مسلحاً، تم القضاء عليهم أثناء عملية في منطقة البويرة شرقي الجزائر.