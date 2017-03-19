الفيصل يرأس وفد المملكة لأعمال اجتماع الدول المانحة للصندوق الدولي بفرنسا

متابعات – فجر :

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بترؤس وفد المملكة العربية السعودية، لحضور أعمال اجتماع الجهات المانحة للصندوق الدولي لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر في أوقات النزاع المسلح، الذي تبدأ أعماله غدا في فرنسا.

وسيقدم الأمير خالد الفيصل دعم المملكة التي تشغل كرسيا في مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق الصراع للصندوق، الذي جاء تأسيسه كأهم مخرجات المؤتمر الدولي “للحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر”، في إطار مبادرة الشراكة الدولية التي دعا إليها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة الرئيس فرنسوا هولاند، رئيس الجمهورية الفرنسية، الذي استضافته أبوظبي على مدار يومين وانبثق عنه “إعلان أبوظبي” الذي أوصى بتأسيس صندوق عالمي لحماية التراث الثقافي المهدد بالخطر في فترات النزاع المسلح.

وكان سمو أمير منطقة مكة المكرمة قد رأس وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي ” الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر “، الذي عقد في ربيع الأول الماضي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول وممثلين لأكثر من 40 دولة، إضافة إلى جهات ومؤسسات حكومية.