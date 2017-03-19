التعادل يخيم على مباراة مانشستر سيتي وليفربول

متابعات – فجر :

خيم التعادل الإيجابي 1-1 على المباراة التي جمعت مانشستر سيتي بضيفه ليفربول، اليوم الأحد، في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة والتي شهدت أيضاً فوز توتنهام على ساوثهامبتون 2-1.

وتقدم ليفربول بهدف سجله جيمس ميلنر من ركلة جزاء في الدقيقة 51 ثم تعادل سيرخيو أجويرو لمانشستر سيتي في الدقيقة 69، ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث، كما رفع ليفربول رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع.

يشار إلى أن هذا التعادل هو السادس لمانشستر سيتي هذا الموسم مقابل الفوز في17 مباراة والخسارة في خمس، فيما يعد هذا التعادل هو الثامن لليفربول هذا الموسم مقابل الفوز في 17 مباراة والخسارة في خمس.

وفي المباراة الثانية فاز توتنهام على ساوثهامبتون 2-1، وسجل هدفي توتناهم كريستيان إيركسن في الدقيقة 14 وديلي الي من ركلة جزاء في الدقيقة 33، فيما سجل هدف ساوثهامبتون الوحيد جيمس وارد في الدقيقة 52، ورفع توتنهام رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز العاشر.