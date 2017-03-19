انطلاق جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل

واس – فجر :

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، انطلقت اليوم فعاليات جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل في الصياهد الجنوبية للدهناء بين الرمحية والحفنة بمنطقة الرياض، بحضور معالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

حيث حكمت لجنة تحكيم جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل اليوم الأحد الإبل المشاركة في فئة الثلاثين “شعل”، وتوافد المشاركون منذ ساعات الصباح الباكر للدخول الى ميدان المسابقة.

وبلغ عدد المشاركين الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة 22 مشاركاً في فئة الثلاثين شعل بمعدل 660 “شعل” منهم خمسة من دولة الكويت، وجرى استبعاد مشارك واحد من قبل اللجنة لعدم استيفائه شروط المسابقة .

وكانت مراحل المسابقة بدأت بلجنة الفرز والتشبيه والغش والعد ثم لجنة التحكيم والتي يسبقها القسم بمشروعية المشاركة حيث تولى هذا الجانب رئيس لجنة التحكيم شخصيا حيث يقوم بتحليف المالك بأن الإبل ملكه شخصيا وأنه ملم بجميع شروط المسابقة.

الجدير بالذكر أن يوم غدٍ الاثنين سيكون مخصصاً لتحكيم الإبل المشاركة في فئة الخمسين شعل.