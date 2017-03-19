نادي الاتحاد يستلم مليون ريال من الوليد بن طلال

متابعات – فجر :

استقبل رئيس مجلس إدارة النادي المهندس حاتم باعشن بمكتبه في النادي مساء اليوم الأحد مدير مكتب سمو الأمير الوليد بن طلال بجدة فواز الشقيري والذي حمل هدية سمو الأمير لنادي الاتحاد بمناسبة تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بطولة كأس سمو ولي العهد الأمين والبالغة مليون ريال.

وأثنى رئيس النادي على مواقف الأمير الوليد بن طلال الداعمة لكافة أندية الوطن مقدما شكره لسموه على تهنئته ومكافأته للفريق بهذا الإنجاز في بادرة معتادة وغير مستغربة من سموه الكريم.

يذكر أن الأمير الوليد بن طلال قد أعلن عبر حسابه الرسمي في (تويتر) قبل نهائي كأس ولي العهد عن تقديمه مكافأة بقيمة مليون ريال للفائز في اللقاء بين النصر الاتحاد.