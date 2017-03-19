رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى الولايات المتحدة

متابعات – فجر :

غادر بغداد اليوم الأحد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي متوجها إلى الولايات المتحدة بدعوة رسمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية في الحكومة العراقية أن العبادي سيلتقي مع الرئيس دونالد ترامب ومجموعة من المسؤولين في الإدارة الأمريكية ومنهم نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب .

وأوضح البيان أن العبادي سيلتقي أيضا مع أعضاء في الكونجرس لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية وغيرها من المجالات.

كما سيحضر العبادي اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.