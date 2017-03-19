“الشؤون البلدية والقروية” تُطلق خدمة الرخص الفورية لـ200 نشاط تجاري

متابعات – فجر

أعلن المهندس عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية توقف الأمانات عن استقبال المعاملات اليدوية أو الإلكترونية المتعلقة بإصدار التراخيص البلدية، وأطلق خدمة الرخص الفورية لـ 200 نشاطاً تجارياً.

وقال آل الشيخ “أطلقنا الرخص الفورية بغرض دعم وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال والمستثمرين، وإطلاق المرحلة الأولى لمجموعة الرخص الفورية يعد أولى ثمرات مبادرات برنامج التحول البلدي.

وأوضح أن طالبي الخدمة يستطيعون الحصول على الرخص الفورية عبر بوابة “بلدي” آلياً دون الحاجة لمراجعة الأمانات أو البلديات، مشيراً إلى أن مبادرة توحيد إجراءات الرخص البلدية وإصدارها بشكل فوري ستحقق 7 إيجابيات، وستؤدي إلى تحسين تصنيف المملكة على مستوى التنافسية، كما ستؤدي لتسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، لأننا حريصون على أن يكون القطاع البلدي من المساهمين نحو تحقيق رؤية 2030.