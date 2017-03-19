تفشّي “انفلونزا الخنازير” بالمالديف.. وسفارة المملكة تُحذّر رعاياها

متابعات – فجر

أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين في (ماليه) جميع المواطنين المتواجدين في جمهورية المالديف بأخذ الحيطة والحذر نظراً لانتشار فايروس (إنفلونزا الخنازير)، وعدم التواجد في الأماكن العامة المزدحمة والحرص على استخدام الأساليب الوقائية كالكمامات والمعقمات.

ونوهت السفارة إلى جميع المواطنين عدم السفر إلى جمهورية المالديف إلا في حالة الضرورة القصوى إلى حين القضاء على الفايروس المنتشر، مشيرة إلى أنه في حالة الطوارئ يمكن التواصل على الأرقام التالية على مدى 24 ساعة:

هاتف السفارة (+9603333743)، جوال شؤون السعوديين (+9607960499).