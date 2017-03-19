تعرّف على المناطق المُتوقّع تعرضها لـ “عاصفة مدار”

متابعات – فجر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها إلى 55 كيلومترا/‏‏ساعة وتدني في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومترين اليوم على تسع مناطق، دعت خلالها مديريات الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على الأجواء، والبقاء في المنزل إلا للضرورة من أجل الحفاظ على سلامتهم.

وذكرت الهيئة في بيانها أن تلك المناطق تشمل (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض والشرقية)، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في الرياض الرائد محمد الحمادي: إنه يتوقع تأثر منطقة الرياض حتى الاثنين القادم بنشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية ويتوقع هطول أمطار رعدية.

وأهاب الرائد الحمادي بالجميع تقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن، والحذر عند السفر في الطرق السريعة ‏نتيجة لتدني الرؤية المتوقعة.