القبض على سعوديين بالرياض يمارسان الشذوذ الجنسي مقابل مبالغ مالية

الرياض – فجر

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على سعودي ومرافقه بعد قيامهما ببمارسة الشذوذ الجنسي وإنشاء معرفات على موقعي تويتر وانستغرام.

وفي التفاصيل فقد أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، أنه استمرارًا لجهود شرطة المنطقة في مكافحة الجرائم بكل أنواعها فقد رصدت الأجهزة الأمنية عدة معرفات عبر برامج التويتر والانستغرام والسناب شات، تدعو للرذيلة وتسعى إلى نشرها.

على أثره عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بالتعاون مع الجهات المختصة من تتبع تلك المعرفات، وأسفرت الجهود يوم أمس عن ضبط (سعودي / في العقد الثالث من العمر/ يسكن المنطقة الشرقية) قدم إلى العاصمة الرياض، كما ضبط برفقته شخص (سعودي/ في العقد الثالث من العمر / يسكن محافظة الخرج) وبسماع أقوالهما أقر الأول بقيامه بممارسة الشذوذ الجنسي مقابل مبالغ مالية، وبالرجوع للحاسب الآلي اتضح أن مرافقه مطلوب لشرطة محافظة الخرج.

تم إيقافهما بمركز الشرطة المختص وإشعار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة بحسب الاختصاص لتطبيق نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية والإجراءات الجزائية بحقهما.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن رصد كل ما من شأنه المساس بالنظام والآداب العامة وتتبع كل مخالف والعمل على ضبطه وتطبيق النظام بحقه.