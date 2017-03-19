5 نصائح لتفادي مخاطر العواصف الترابية أثناء القيادة

متابعات – فجر

تتسبب العواصف الترابية علي الطرق السريعة والطرق الدائرية في حوادث مرورية عديدة، نظراً للتأثير السلبي علي قدرة السائقين علي القيادة والتحكم في السيارة.

ونظراً للأحوال الجوية السيئة التي تشهدها مناطق المملكة، نقدم لكم مجموعة من النصائح لكيفية القيادة في الأجواء الترابية علي الطرق السريعة.

1- فحص الإطارات

احرص على أن تتفحص سيارتك قبل الخروج في حال معرفتك بوجود عاصفة ترابية، فالإطارات يجب أن تكون بحالة جيدة.

2- مسافة الرؤية

احرص على أن تترك مسافة لا تقل عن 300 مترًا من السيارة التي تسير أمامك في الطريق لرؤية واضحة.

3- إضاءة المصابيح

قم بتشغيل الإضاءة “المصابيح الأمامية” و”مصابيح الضباب” حتي تسمح لقائدي المركبات الأخرى رؤيتك من مسافة بعيدة.

4- غلق زجاج السيارة

احرص علي غلق زجاج السيارة حتى تتجنب أي عوائق أو حطام متطاير يكون أمامك في الطريق.

5- ماسحات الزجاج الامامي والخلفي

تأكد من أن ماسحات الزجاج تعمل بصورة جيدة إلى جانب تفقد ماء الماسحات قبل الخروج في العاصفة.