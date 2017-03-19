شؤون الحرمين تطلق حملة ” اشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك ” للتبرع بالدم

متابعات -فجر

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، حملة التبرع بالدم للجنود المرابطين بالحد الجنوبي عنوانها “اشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك”، وتستمر ثلاثة أيام، وذلك بقاعة الشيخ محمد السبيل، بمقر الرئاسة بحي أجياد.

وأهاب معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجميع منسوبي الرئاسة العامة إلى المشاركة في هذه الحملة الإنسانية والوطنية المباركة كواجب وطني،مشيراً إلى أن الحملة تأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الرئاسة ومنسوبيها تجاه جنودنا البواسل الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم الزكية للدفاع عن أمن ومقدسات المسلمين.