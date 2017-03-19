حفل تكريم للموظفين المتميزين بمستشفى تبالة العام

متابعات -فجر

نظم مستشفى تبالة العام حفل تكريم للموظفين المتميزين للعام المنصرم حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاه كلمة مدير المستشفى والذي هنأ الموظفين المتميزين وحثهم على المحافظة على تميزهم والارتقاء بأدائهم كما حث بقية الموظفين على ضرورة بذل الجهود المطلوبة في خدمة المرضى بما يتوافق مع توجهات وزارة الصحة.

ثم ألقى المدير الطبي كلمة هنأ من خلالها المتميزين وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات التميز على الموظفين الذين بلغ عددهم 14 موظفا كما تم توزيع شهادات شكر على 32 موظفاً على جهودهم في خدمة المرضى.