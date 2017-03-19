أمانة تبوك تتلف 1120 كيلو غراما من الخضار والفواكه التالفة

واس _فجر

اتلفت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك خلال الأشهر الخمسة الماضية 1120 كيلو غراما من الخضار والفواكه التالفة والمصابة بالعفن الفطري, إلى جانب مصادرة 4150 كيلو غراما من اللحوم والأسماك والدجاج مجهولة المصدر أو لسوء التخزين أو إعادة تجميد أو إذابة بطريقة غير صحيحة.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات والمتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان، أن الجولـة شملت 5883 محلا لبيع الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والدجاج والمطاعم الخاضعة للاشتراطات الصحية وغير الخاضعة للاشتراطات، تـم خلالهـا إتلاف 12 طنا من الأطعمة المنتهية والتالفة، منها مأكولات مكشوفة ورز يحتوي على يرقات وعجين فاسد ومأكولات محضرة خارج المحل، إضافة إلى مصادرة 480 كيلو غراما من الأواني والسكاكين والملاعق وأدوات الطبخ في المطاعم والبوفيهات، إلى جانب مصادرة 3500 كيلو غرام من الخضروات والفواكه من الباعة المتجولين أمام الأسواق التجارية والمساجد وعلى الطرقات والميادين, إضافة إلى إغلاق 420 محلا من المحلات المخالفة لاشتراطات صحية البيئة ودفع غرامات مالية هذه المحلات المخالفة بلغت 332000 ريال.