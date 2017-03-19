تدريب 157 ألف طالب وطالبة على مهارات “فطن ” في تعليم عسير

متابعات _فجر

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة باللجنة التنفيذية الرئيسة للبرنامج الوقائي الوطني” فطن” للطلاب والطالبات، البرامج التدريبية للمهارات الشخصية، والاجتماعية ، والتربوية لميسري وميسرات مكاتب التعليم .

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج بتعليم المنطقة سعد الجوني، أنه تم تدريب أكثر من 11 ألف معلم و معلمة من مختلف الفئات والمراحل خلال الفترة الماضية على مهارات البرنامج، فيما تم تدريب نحو 157 ألف طالب وطالبة من مختلف الفئات والمراحل، إضافة إلى تدريب 8430 من أولياء الأمور (رجال ونساء)، كما تم استكمال تدريب أكثر من 1158 مدربا ومدربة بمدارس التعليم العام بالمنطقة، و 97 من المدربين والمدربات لتعليم الكبيرات، ونحو 100 من المدربات لرياض الأطفال.

من جهته, أكد منسق البرنامج ياسر القاسمي, أن لجان “فطن” في تعليم المنطقة، تعمل على إرساء قيم البرنامج، والتعريف بمهاراته وكيفية الاستفادة من الوسائل الإعلامية الحديثة وتسخيرها بما يصقل مهارات الطلاب والطالبات، ويساعدهم على اختيار المواد الإعلامية المفيدة وتوظيفها في الحياة العملية، ويؤكد على مبادئ الحصانة الفكرية الذاتية التي تدعم السلوك السوي، ونبذ الفكر المتطرف .

بدورها أفادت منسقة البرنامج بالمنطقة فاطمة الحسين، أنه جرى إعداد دليل إرشادي لتفعيل البرنامج في مدارس التعليم بالمنطقة متضمن نماذج واستمارات توثق جهود الميدان، مشيرة إلى انطلاق مبادرة “فطن بداري” من قبل مكتب التعليم بخميس مشيط، تضمنت حملات إعلامية وورش عمل ومحاضرات، وحوارات هادفة، ولقاءات ومقابلات مع أولياء أمور الطلاب والطالبات، لنشر ثقافة البرنامج “فطن” واستقطابهم للتعاون الدائم بين الأسرة والمدرسة .