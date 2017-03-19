الأرصاد :رياح سطحية مثيرة للاتربة على معظم مناطق المملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة وتدني في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كم على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض والشرقية), والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تكون غزيرة على المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول ليلاً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.