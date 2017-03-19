5 خطوات لتمنعي تساقط شعرك

متابعات _فجر

تعاني الكثير من الفتيات من تساقط الشعر ويلجئن إلى طرق العناية التقليدية التي قد لا تمنح الحلول الكافية؟ لذا لابد أن تعالجي المشكلة من جذورها لتتخلّصي منها نهائياً. في هذه الحال اتبعي هذه الخطوات الخمسة.

1 أجيبي عن السؤال: هل يتساقط شعرك فعلاً؟

من الطبيعي أن تخسري قليلاً من شعرك يومياً. لكن إذا لاحظت أن الأمر تخطى ذلك، وأن شعرك بدأ يفقد كثافته، فاعلمي أنّك تعانين من مشكلة تساقط الشعر.

2 حدّدي سبب تساقط الشعر

تعاني النساء عادةً من تساقط الشعر لأسباب مختلفة، مثل الحمل والمرض واتباع حمية غذائية صارمة والتعب والضغط النفسي وتبدّل الفصول واستخدام منتجات عناية غير مناسبة. إذاً من الضروري أن تحدّدي السبب الخاص بك لتجدي العلاج المناسب لك. وأياً كان السبب، ننصحك باستخدام شامبو وبلسم فتركيبتهما المطورة ستمنح شعرك قوة وكثافة أكثر خلال 14 يومًا فقط*. وأيضًا، من الضروري أن تستخدمي بديل زيت فتركيبة برو-فيتامينات المميزة، تتغلغل إلى أعماق شعرك ليعيد إليه قوّته، ويمنحه قوة أكثر بمرتين من الزيوت التقليدية التي لا يستطيع الشعر امتصاصها بشكل جيد.

3 لا تعرّضي شعرك للأذى

كي لا تزداد مشكلة تساقط شعرك، توقفي عن تسريحه بعنف، ولا تشدّيه أثناء التصفيف، ولا تبالغي في استخدام وسائل التسريح الحرارية، و أيضًا لا تعرّضيه لأشعة الشمس لوقت طويل.

4 دلّلي شعرك

هذه الخطوة هي الأكثر أهمية. من المفيد جداً أن تستخدمي بديل زيت بعد غسله وتجفيفه بالمنشفة بلطف، لتمنحيه القوة والحماية والتغذية التي يحتاج لها. فبديل الزيت غني بالبرو-فيتامينات التي تتغلغل إلى أعماق الشعر لتمنحه قوة أكثر بمرتين من الزيوت التقليدية.

5 اهتمي بغذائك

قد يرتبط تساقط شعرك باتباعك نظاماً غذائياً غير صحيًا. إذاً احرصي على تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات B1 وB2 وB3، وأيضًا على الأحماض الأمينية والزنك. فهذه كلها ضرورية لحماية شعرك من التساقط وإعادة الحيوية واللمعان الصحي إليه.