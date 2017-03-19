بالفيديو ..صاحب بسطة شاي يكشف حيلة متسولة لجمع آلاف الريالات قبل مغادرتها في سيارة حديثة

متابعات _فجر

رصد صاحب بسطة شاي من خلال مقطع فيديو جلوس متسولة في أحد الطرق السريعة لاستعطاف المارة وجمع آلاف الريالات منهم، قبل أن تُغادر المكان في سيارة ذات موديل حديث.

وأبان الفيديو امرأة تجلس على جانب الطريق بالقرب من بسطة الشاي؛ حيث بيّن صاحب البسطة أنها متسولة تدّعي الإعاقة، وتأتي كل يوم لتجلس بالقرب منه، وتجمع مبالغ مالية كبيرة، لا تقل عن 3 آلاف ريال يومياً، ثم تأتيها في آخر اليوم سيارة حديثة لتقلها من المكان.

وحذر صاحب البسطة المواطنين إلى عدم الانخداع بحيل بعض المتسولين والمتسولات، وعدم إعطاء أموالهم لمن لا يستحقون.