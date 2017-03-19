كوريا الشمالية تجري اختبارًا على محرك صاروخي جديد

متابعات _فجر

أجرت كوريا الشمالية اختبارًا على محرك صاروخي جديد بحضور الرئيس كيم جونغ-اون.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية عن الرئيس الكوري قوله:” إن العالم سيدرك أهمية النصر التاريخي الذي حققناه اليوم”، ملمحًا إلى أن بيونغ يانغ قد تحصل قريبًا على صاروخ جديد يسمح لها بوضع أقمار صناعية في المدار.

وأضافت الوكالة أنه أشار إلى أن التطوير والانتهاء من صنع محرّك عالي الدفع من الجيل الجديد سيساعد على تعزيز الأسس العلمية والتكنولوجية التي ستتيح لهم بلوغ المستوى العالمي في مجال إطلاق الأقمار الصناعية والتدخل في الفضاء.