“ترامب” يطالب ألمانيا بسداد أموال طائلة نظير الدفاع عنها

متابعات-فجر :

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا بدفع مبالغ طائلة نظير دفاع حلف شمال الأطلسي «ناتو» والولايات المتحدة عنها، وذلك غداة لقائه المستشارة أنغيلا ميركل.

وقال ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن برلين مدينة بمبالغ مالية طائلة لـ «ناتو» وللولايات المتحدة نظير الدفاع عن ألمانيا. ولم يظهر الزعيمان خلال لقائهما الجمعة اتفاقاً على عدد من المسائل العالقة، بينها حلف شمال الأطلسي والنفقات الدفاعية.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقداه، طالب ترامب شركاء الولايات المتحدة في الحلف بدفع «مبالغ طائلة (هم مدينون بها) من أعوام سابقة» وألح ترامب على ضرورة أن يدفع أعضاء الحلف «حصتهم العادلة في مجال الدفاع».