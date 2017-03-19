“مدني تبوك” يحذر المواطنين والمقيمين في المنطقة من تبعات عاصفة “مدار”

واس-فجر :

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين بالمنطقة من تبعات العاصفة مدار التي قد تشهد إثارة للرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار الذي سيصل إلى سرعة 55 كم في الساعة ، الكفيلة بالحد من مدى الرؤية الأفقية إلى اقل من (1) كم ابتدءاً بحقل وتمتد إلى تبوك – الوجه – ضبا – املج ، وذلك من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى الساعة السادسة من مساء الغد .

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول حسام بن علي المسعودي : أن هذه التنبيهات تتمثل في نشاط للرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية، مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأضاف المسعودي : أن الدفاع المدني يدعو المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة والابتعاد عن مجاري السيول والأماكن المنخفضة وكذلك مراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية. كما يأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها , ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي .