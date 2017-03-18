“القوات العراقية” تحبط هجوماً لتنظيم “داعش” قرب محافظة صلاح الدين

متابعات-فجر :

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، أمس السبت، بأن القوات الأمنية وحشد بيجي صدوا هجوماً لداعش على طريق رئيسية شمال غرب المحافظة.

وقال المصدر بحسب “السومرية نيوز”، إن “تنظيم داعش شن مساء أمس السبت، هجوماً على طريق الصينية حديثة شمال غرب صلاح الدين”، موضحاً أن “القوات الأمنية وحشد بيجي صدوا الهجوم وأوقعوا العشرات من عناصر التنظيم بين قتيل وجريح”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الهجوم الذي استمر لساعة، أدى إلى مقتل اثنين من حشد بيجي”، مشيراً إلى أنه “تم استخدام مختلف أنواع الأسلحة خلال الهجوم”.

وتابع أن “الهجوم الداعشي انطلق من شمال قاطع الثرثار، وهو قاطع متصل بغرب الموصل وناحية الحضر تحديداً”.

يذكر أن تنظيم داعش يهاجم بين فترة وأخرى المناطق التي خسرها خلال عمليات التحرير، حيث تتمكن القوات الأمنية والحشد الشعبي من صد تلك الهجمات وتوقع خسائر فادحة في التنظيم بالأرواح والمعدات.