“دوريات المجاهدين” تحبط عمليات تهريب متفرقة ب”جازان “

واس-فجر :

أحبطت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خلال قيامها بمهامها الأمنية المعتادة تهريب كميات كبيرة من المسكرات والحشيش، ومركبات استخدمت في عمليات التهريب، إضافة إلى القبض على متسللين ومهربين، ومخالفين لنظام الإقامة والعمل بعدة مواقع مختلفة، خلال السبعة الأيّام الماضية. وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بالمنطقة خالد بن عبدالله قزيز، أنه أثناء قيام دوريات فرع إدارة المجاهدين في جازان بحملات أمنية واسعة خلال الأسبوع الماضي ، تمكنت من القبض على 911 متسللًا و 128 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل و 25 مهربًا في قضايا مختلفة، فيما ضبطت الدوريات 36 مركبة استخدمت في عمليات التهريب و 11897 حزمة من القات. وأشار قزيز إلى أن الدوريات داهمت أوكار الترويج عثرت خلالها على 1260 لترًا من العرق المسكر وضبط 12 حبة مخدرة نوع كبتاجون، مضيفا أن الدوريات الخلفية بالقطاع الجبلي ودوريات المعلومات الأمنية بالفرع أحبطت محاولة تهريب كمية من الذخيرة الحية بأحد المواقع الوعرة بالموقع المسمى ” الرحه ” ، حيث عثرت على 3200 طلقة حية لسلاح نوع كلاشنكوف، فيما تمكنت من القبض على شخصين من جنسيات أفريقية بحوزتهم 12 بلاطة حشيش بعد إعداد الكمين لهم بالموقع المسمى ” الرجوع ” في دفا ، وتم إكمال اللازم وإحالتهم للجهة المختصة. من جهته أثنى مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير على جهود الدوريات القابضة حاثا الجميع على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطن .