“الصحة” تعلن رفع جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية تحسباً لعاصفة “مدار”

متابعات-فجر :

أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس السبت، رفع حالة التأهب القصوى والجاهزية بالمستشفيات لاستقبال الحالات التي ستتأثر بعاصفة “مدار”.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: إنه “تم رفع جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمتأثرين من موجة الغبار والأمطار المصاحبة لعاصفة مدار”.

ونبهت مرضى الربو بعدد من النصائح الواجب اتباعها خلال هذه الأيام، منها: عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وضرورة حمل البخاخ الإسعافي (موسع الشعب الهوائية) في كل الأوقات، وكذلك مراجعة الطبيب فور ظهور زرقة في الشفتين واللسان أو حال عدم القدرة على الكلام أو إكمال العبارات.